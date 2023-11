Kamada-gol contro la Birmania: anche la Lazio festeggia sui social! - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Daichi Kamada ha messo la firma sul tabellino della sfida tra Giappone e Birmania, valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Dopo la rete in apertura di Ueda è arrivata la marcatura del centrocampista della Lazio. Proprio il club biancoceleste ha immediatamente condiviso un post in suo omaggio su Twitter. "Kamada in gol con la Nazionale. Bravo Daichi!", e poi il video del gol. Eccolo di seguito:

TORNA ALLA HOMEPAGE