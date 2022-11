Karsdorp, sui social con il cuore spezzato: la reazione dopo Roma-Torino - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo le dichiarazioni di Mourinho nel post-partita di Sassuolo-Roma, in cui si era riferito a un "atteggiamento non professionale" di un membro dello spogliatoio, la vicenda continua a far discutere. Rick Karsdorp, considerato da tutti il giocatore di cui parlava l'allenatore giallorosso, non ha preso parte alla sfida contro il Torino di oggi e, in tarda mattina, ha lasciato Roma con la famiglia. Dopo l'1-1 arrivato all'Olimpico, il calciatore ha pubblicato su Instagram una sua story: una serie di emoji tristi, su sfondo nero, tra cui un cuore giallo e uno rosso spezzato.

