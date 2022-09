Kosovo, il gol di Muriqi illude: l'Irlanda del Nord ribalta il risultato - VIDEO

Si è giocato questo pomeriggio il match di Nations League tra Irlanda del Nord e Kosovo, valido per la quinta giornata della competizione. A sbloccare la sfida ci ha pensato l'ex Lazio Vedat Muriqi che, anche con la maglia del Maiorca, sta segnando con regolarità. Tuttavia, la sua rete è stata un'illusione per il Kosovo: Whyte e Magennis hanno ribaltato il risultato, consegnando i tre punti all'Irlanda del Nord.

