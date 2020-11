Kosovo, Muriqi segna ma non basta: sconfitta contro l'Albania

Una partita sicuramente dal sapore particolare quella tra Albania e Kosovo per Vedat Muriqi, anche se si tratta di un'amichevole: l'attaccante della Lazio è infatti figlio di entrambi i paesi, un po' per nascita un po' per adozione, e sentiva in modo speciale questo match. A spuntarla è l'Albania guidata da Edy Reja, che prima si fa avanti con Balaj alla mezz'ora e poi raddoppia nella ripresa grazie alla rete di Uzuni. C'è spazio però per una gioia anche per Muriqi: è lui infatti a segnare il gol della bandiera del Kosovo, un rigore trasformato all'85' dopo aver trascorso in campo l'intera durata del match. Magra consolazione, ma comunque segnale importante anche in ottica Lazio.