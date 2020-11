L'ex Lazio Kishna torna in campo: "1168 giorni dopo, non rinunciare mai ai tuoi sogni" - FOTO

Ne ha passate tante nonostante i suoi 25 anni Ricardo Kishna. Gli infortuni, la depressione, gli attacchi di panico e la paura di morire. Un argomento così attuale ma allo stesso tempo ancora un tabù nel mondo del calcio. Ieri però l'inizio della rinascita per l'ex biancoceleste che è tornato in campo dopo 1168 giorni di assenza. Il match è quello tra ADO den Haag e Heerenveen di Eredivise terminato 1-1. Il tecnico Rankovic decide di farlo entrare nella ripresa e questo è quanto scritto da Kishna sui suoi profili social: "1168 giorni e ritorno, non rinunciare mai ai tuoi sogni!!! Grazie per tutto l'affetto e il sostegno che ottengo da tutti".