L'ex Lazio Pollace e il derby Primavera: "Bello rivedere casa" - FT

Il derby è sempre il derby anche se nella giornata di oggi Lazio e Roma Primavera lo giocheranno senza tifosi a causa delle misure restrittive applicate per contrastare il coronavirus. Difficile dimenticare le emozioni che la stracittadina regala quando scendi in campo da protagonista. Per questo, nonostante le strade si siano divise, Gianluca Pollace continua a seguire i biancocelesti e non poteva mancare all'appuntamento di oggi pomeriggio, lui che ha giocato quando in panchina c'era ancora mister Inzaghi. "E' sempre bello rivedere casa", questo il suo messaggio su Instagram.

