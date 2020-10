Lazio, gli auguri speciali di Leiva e della società a Pelé per i suoi 80 anni - FOTO

In occasione degli 80 anni di Pelé, attraverso un video social la Lazio e Leiva hanno fatto gli auguri alla leggenda del calcio. Nel video, a Formello, un emozionato Luca Leiva augura il meglio al pluricampione del mondo con tanto di maglietta a lui dedicata per i suoi 80 anni, dicendo: “Siamo qui, e in nome mio e della Lazio, per augurarti buon compleanno. Sei stato e sei un orgoglio per il mio paese, il Brasile, e come giocatore e come squadra della Lazio siamo orgogliosi di poter farti gli auguri per i tuoi 80 anni. Ti auguriamo tanta salute e serenità per tanti anni ancora. Un abbraccio. Forza!”

