L’Italia di Mancini e la chiamata al voto: ecco il piano per il 25 settembre

Domenica 25 settembre ci sono le elezioni politiche e anche gli azzurri di Roberto Mancini sono chiamati al voto. Si è studiato un piano speciale per concedere a tutti i giocatori la possibilità di rientrare nella propria residenza e votare. Secondo la rassegna di Radiosei il gruppone azzurro si è così organizzato. Sabato pomeriggio, il giorno dopo Italia-Inghilterra a Milano, una larga parte della comitiva raggiungerà le proprie residenze (in albergo resteranno i calciatori impossibilitati a tornare a casa perché troppo distanti). Mancini per esempio tornerà a Roma. Poi domenica mattina, è previsto un charter Fiumicino-Milano Malpensa-Budapest che raggrupperà squadra e staff. Scartata l’idea di far votare tutti a Milano come accaduto nel 2004 in Portogallo. Il motivo: la natura diversa della legge elettorale (proporzionale allora per l’Europee, mista con collegi uninominali adesso) ha impedito questa possibilità, per non alterare il risultato nel collegio milanese che avrebbe dovuto ospitare i voti degli azzurri fuori sede.