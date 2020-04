La Juventus aspetta: nessun piano di rientro per gli stranieri

La Juventus attende conferme per programmare concretamente la ripresa degli allenamenti. Come riporta goal.com, la Continassa, almeno fino al 18 maggio, rimarrà deserta. E, in attesa di disposizioni ufficiali da parte del Governo, nessuno dei giocatori attualmente all'estero è stato richiamato dalla società. L'unico a essere rientrato in Italia è stato Pjanic, che ha preso la decisione per conto suo. Cristiano Ronaldo, Szczesny e Rabiot si trovano rispettivamente in Portogallo, in Polonia e in Francia. Restano poi da capire i tempi di rientro per i brasiliani Danilo, Alex Sandro e Douglas Costa, ma soprattutto dell'argentino Higuain. La situazione del 'Pipita, legata alle condizioni di salute della madre, è quella più delicata. La sensazione è che l'attaccante rientri regolarmente appena arriverà la convocazione della società, che potrebbe avvenire nei primi giorni di maggio.

Lazio, Il Fatto Quotidiano contro Lotito. Il perbenismo ucciderà il calcio

Lazio, Ndrecka: "Se giocherei con la Roma in Serie A?", la risposta è da applausi

TORNA ALLA HOMEPAGE