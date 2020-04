Lazio, Ndrecka: "Se giocherei con la Roma in Serie A?", la risposta è da applausi

Giovane si (è ancora un classe 2001), da poco nella Capitale (è alla Lazio da quest'estate), eppure sembra già aver capito come funzionano le cose da queste parti. Angelo Ndrecka, difensore della Lazio Primavera, ha risposto alla domanda di un tifoso su Instagram che gli chiedeva se esordirebbe mai in Serie A con la maglia della Roma (il giocatore ha già esordito in Serie A con il Chievo Verona). Poche parole, o meglio, una sola immagine per rispondere: il momento in cui Lulic il 26 maggio del 2013 insaccò il pallone alle spalle di Lobont. Risposta chiara, la sua fede è già biancoceleste.