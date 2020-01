La Lazio batte il Napoli dopo 1686 giorni. E Inzaghi...

La Lazio conquista la decima vittoria consecutiva in campionato per la prima volta nella sua storia. La rete di Immobile permette alle aquile di accorciare in classifica sull'Inter e di rimpinguare il vantaggio per la zona Champions. Soprattutto Inzaghi ha ritoccato record e statistiche. Il mister piacentino ha finalmente battuto il Napoli, unica squadra mai battuta in Serie A tra quelle affrontate almeno due volte. Dopo un pareggio e cinque ko, Simone si è regalato finalmente un successo. Affermazione anche contro il collega Gattuso, mai battuto in Serie A nei tre precedenti confronti diretti (un pari e due ko). Inzaghi era riuscito a battere Gattuso nella semifinale di ritorno di Coppa Italia della passata stagione, ma prima di ieri aveva sofferto il collega. Il Napoli era diventato poi la bestia nera delle aquile. L'ultimo successo era datato maggio 2015, quando con Pioli in panchina la Lazio espugnò per 4-2 il San Paolo. Ieri, dopo 1686 giorni, i capitolini sono tornati a fare tre punti contro i campani. Come sottolinea Lazio Page, nelle ultime 14 sfide i romani avevano messo insieme appena una vittoria, due pareggi e ben 11 ko. Cinque punti su quarantadue con 14 reti segnate e 38 subite sono il ruolino di marcia invertito in un sabato sera di gennaio magico.

LAZIO - NAPOLI: LA CONFERENZA STAMPA POST-GARA DI INZAGHI

LAZIO - NAPOLI: LE PAROLE DI IMMOBILE

TORNA ALLA HOMEPAGE