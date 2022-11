"La Lazio è la sua gente", Cristiano Sandri: "La dedica nel derby ci ha colpito al cuore..."

Anche Cristiano Sandri è intervenuto in occasione dell'evento "La Lazio è la sua gente" che si è tenuto presso il Lazio Clan di Latina: "Ci sentiamo a volte differenti da tante altre tifoserie, forse per le disgrazie che la nostra società ha dovuto patire. Ringrazio la Lazio che ha consegnato a mio padre una maglia in ricordo di Gabriele, iniziativa che ho apprezzato tantissimo. La più grande passione che abbiamo condiviso è la Lazio. L’orgoglio che abbiamo sempre avuto ci ha contraddistinto, una passione tramandata da mio padre. Quello che è accaduto a Gabriele non c’entra nulla con il calcio, ma vedere che a distanza di così tanto tempo il ricordo di Gabriele è così ben custodito è qualcosa tipicamente laziale. Per la mia famiglia è stato importantissimo avere l’affetto di tante persone".

Poi ai nostri microfoni: "Coreografia del derby? La coreografia del derby rappresenta la storia della Lazio, poi c’è stata una bellissima dedica da parte della Curva. Il pensiero è stato per Vincenzo, per Gabriele, per i laziali in generale. La dedica ci ha colpito al cuore. Sono senza dubbio ulteriori attestati ma anche se non ci fossero so quanto hanno a cuore Gabriele. Non c’è un giorno in cui io non pensi a mio fratello”.

Sulla maglia regalata dalla Lazio a Giorgio Sandri: “Grazie alla società che ha avuto questa bellissima iniziativa”.

Sulla Lazio: “Mi è dispiaciuto essere uscito dall' Europa League ma sono soddisfatto del campionato. Spero che i giocatori seguano mister Sarri in modo scrupoloso perché mi piace il suo modo di allenare. E’ uno dei pochi allenatori che insegna ancora calcio”.