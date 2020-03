La Lazio entra nel mondo degli eSports: tra poco inizierà la Serie A virtuale

Quello del calcio virtuale è un mondo che non conosce stop per l'emergenza coronavirus. E quindi scenderà in campo, per la prima volta nella storia, la eSerieATIM. Torneo organizzato dalla Lega Serie A al quale parteciperà anche la Lazio, sia su PES20 che su FIFA 20: i due principali videogiochi calcistici. Di seguito, ecco il comunicato della società:

"La S.S. Lazio entra nel mondo degli eSports e presenta la sua squadra.

I primi due pro player scelti per rappresentare i colori biancocelesti sono Fabio Massimo “fabio_ulous” Marino per FIFA 20 e Giuseppe “RaissForever_10” Frigerio per PES20 entrambi protagonisti delle fasi finali per la selezione della eNazionale.

L’ingresso nel mondo degli eSports è un significativo segnale di come il club cerchi costantemente di essere sempre più presente e competitivo in tutti gli ambiti, con un’attenzione particolare agli interessi delle nuove generazioni. Il progetto, a supporto della strategia di crescita e di valorizzazione del brand Lazio, verrà realizzato in collaborazione con la società Go project che si occuperà di tutti gli aspetti tecnici e di comunicazione.

In attesa dell’inizio del primo Campionato eSerieATIM organizzato da Lega Serie A, il team S.S. Lazio eSports parteciperà ad una serie di amichevoli con altri club italiani e internazionali.

Sul sito www.sslazio.it è possibile conoscere le attività del team e i suoi pro players".