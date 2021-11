La Lazio omaggia Galeazzi: maglia biancoceleste e tanta emozione - PHOTOGALLERY

Una perdita enorme per il mondo del giornalismo e per il mondo dello sport quella di Giampiero Galeazzi telecronista storico e anche tifosissimo della Lazio. Per questo motivo il mondo biancoceleste non poteva mancare per dargli l'ultimo saluto in Campidoglio. Una maglia della Lazio con il numero 9 poggiata sul feretro e la presenza del patron Claudio Lotito e anche di Tommaso Rocchi per ricordare chi rimarrà sempre nella storia come Galeazzi.

