La mamma di Zaniolo e la questione Rolex rubato: “Solo a Roma…”

Era maggio del 2019 quando Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, è stata derubata del suo Rolex mentre era in macchina tra le vie dell’Eur. I due rapinatori, come raccontato da lei stessa ai Carabinieri al momento della denuncia, non contenti del furto hanno anche minacciato di morte la donna spaventandola. "Non sono abituata a queste cose, a La Spezia non succedono, posso girare anche con un Rolex. Mi avevano consigliato di uscire senza orologi di valore ma non è giusto: se non posso mettermi ciò che voglio non mi sento di vivere libera. Anche se l'importante, in questi casi, è sopravvivere", aveva dichiarato dopo l'accaduto. Da li è partita la caccia al ladro che finalmente ora può dirsi conclusa. La signora Zaniolo, senza esitazione, ha riconosciuto uno degli scippatori che ora è stato condannato a cinque anni di reclusione.

