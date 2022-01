La Roma e una sconfitta "indigesta": il club sottolinea il mancato rigore. E Mourinho...

Sconfitta indigesta per la Roma quella arrivata ieri sera a San Siro contro il Milan. In particolare, è stato messo in discussione l'operato dell'arbitro Chiffi e del Var Aureliano in occasione di un fallo in area di rigore subito da Nicolò Zaniolo. Arrivato il triplice fischio del match sul risultato del 3 a 1, il club giallorosso ha condiviso il solito post sui propri profili Instagram, ma scegliendo come immagine "rappresentativa" proprio la trattenuta di Tonali sul classe '99. A questa già chiarissima presa di posizione si sono aggiunte le dichiarazioni di Mourinho a Dazn nel post-gara: "Aureliano era a casa ma sicuramente voleva starequi, ho parlato con Chiffi e gli ho chiesto la clip dell'episodio per vedere il rigore, i miei analisti non riescono a trovare una ragione. Se paragoni questo rigore a quello di Zaniolo o Ibanez, sono tutti rigori. Se fosse per me non lo sarebbe nessuno di questi. Vogliamo solo uniformità. Per questa ragione penso che abbiamo giocato a livello tecnico basso, ma a livello arbitrale siamo sempre noi sfortunati".

