Milinkovic e il fantacalcio, la Serie A scherza: "Tweet di solidarietà..." - FOTO

Nonostante il periodo in casa sia ancora "altalenante", ci sono giocatori che si confermano certezze, dal rendimento garantito. Si tratta, ad esempio, di Sergej Milinkovic-Savic. Il "Sergente", nonostante il cambio in panchina, ha continuano ad andare in gol e a servire assist con una certa continuità. Contro l'Empoli, per parlare dell'ultimo impegno dei biancocelesti, si è reso protagonista di una doppietta e del passaggio vincente per Immobile in occasione del primo gol. All'indomani della gara, la Lega Serie A ha dedicato un tweet proprio al centrocampista serbo, scherzando sui bonus in grado di portare a tutti i fantallenatori che hanno puntato su di lui nel corso dell'asta e di quanto - ahimè - possa "svantaggiare" l'averlo conto. "Tweet di solidarietà per chi ha Milinkovic contro al fantacalcio", si legge sui social del campionato italiano.

Tweet di solidarietà per chi ha #MilinkovicSavic contro al @Fantacalcio. pic.twitter.com/UcJVvqvFRx — Lega Serie A (@SerieA) January 7, 2022

