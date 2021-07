"La Roma nega il diritto di cronaca": il comunicato di Ussi e Fnsi

La scelta della Roma di blindare il ritiro, unita a quella di non trasmettere in diretta la prima amichevole stagionale contro il Montecatini, ha fatto storcere il naso all'Unione Stampa Sportiva Italiana e alla Federazione Nazionale Stampa Italiana. Con un comunicato congiunto, i due organi hanno chiesto il rispetto del diritto di cronaca: "Esiste un interesse generale all'informazione, e questo interesse implica, in un regime di libera democrazia, pluralità di fonti di informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee". Questo stabilisce la Corte Costituzionale, con sentenza 105/1972, che risulta ignorata o comunque disattesa dalle disposizioni che la società AS Roma ha emanato per gli accreditamenti agli allenamenti della prima squadra. Evidenti e inaccettabili le limitazioni al diritto di cronaca el pluralismo dell'informazione, ma anche all'esercizio del diritto al lavoro, negato a colleghi giornalisti e fotografi".

