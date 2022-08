La Serie A lancia la campagna anti-pirateria: "Ha sottratto 1,7 miliardi nell'ultimo anno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

In occasione della prima e seconda giornata della Serie A Tim 2022/2023 sarà promossa su tutti i campi la campagna della Lega contro la pirateria audiovisiva. Lo comunica la Serie A in una nota in cui definisce la pirateria "un fenomeno criminale che soltanto nell'ultimo anno ha sottratto un fatturato di 1,7 miliardi di euro a tutti i settori economici italiani". La Lega A riporta i dati dell'indagine Fapav/Ipsos del 2021, che parlano di 315 milioni la stima complessiva degli atti di pirateria tra la popolazione adulta. Il danno potenziale sull'economia italiana in termini di Pil sarebbe di 716 milioni di euro, 9.400 la stima potenziale dei posti di lavoro a rischio, 51% l'incidenza complessiva tra gli Under 15.

