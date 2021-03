La storia di Lulic

La Lazio è una squadra che, negli ultimi anni, ha vissuto stagioni decisamente tra alti e bassi, dapprima splendendo con la vittoria della Coppa Italia nelle stagioni 2012-13 e 2018-19 nonché della Supercoppa italiana nel 2017 e nel 2019, poi con piazzamenti in campionato che sono andati sempre lontani dalla possibilità - anche solo remota - di vincere lo Scudetto.

In ogni caso la Lazio, come esposto da alcuni siti specializzati (a proposito, qui un'offerta per i nuovi iscritti) ha sempre dimostrato di essere una squadra compatta, formata da giocatori di qualità, solidi e concreti. Tra questi uno spicca in particolare per la sua disponibilità, sempre molto ampia, per la squadra: Senad Lulic. Ripercorriamo la sua storia fino all’approdo alla Lazio.

Cenni di biografia e gli inizi

Senad Lulić è nato a Mostar, in Bosnia, ma ha trascorso la maggior parte della sua infanzia a Jablanica. A causa della guerra, la sua famiglia ha deciso di trasferirsi in Svizzera, dove ha iniziato a giocare a calcio in un club locale, il Chur 97, di cui è entrato a far parte della formazione giovanile nel 1998. Ha debuttato ufficialmente a livello professionistico nel 2003, all'età di 17 anni.

Nell'estate del 2006, Lulić è passato al Bellinzona, squadra svizzera rinomata, per poi approdare nel maggio 2008 tramite un contratto triennale al Grasshopper. Il 5 giugno 2010 si è trasferito quindi allo Young Boys con un altro contratto triennale, portando a termine un ciclo di esperienze molto importanti in un clima comunque prestigioso, per quanto non si trattasse di un campionato di prima fascia.

L’esperienza alla Lazio

L’esperienza alla Lazio per Senad Lulić comincia il 16 giugno 2011. Farà il suo debutto ufficiale con il club il 18 agosto, contro il Rabotnički, nella gara di andata degli spareggi di UEFA Europa League. Tre settimane dopo, ha fatto il suo esordio in campionato in un pareggio in trasferta contro il Milan, per poi segnare il suo primo gol in maglia biancoceleste Il 23 ottobre. Dopo la stagione di debutto, nel giugno 2012, Lulić è stato votato terzo come giocatore dell'anno della nazionale della Bosnia-Erzegovina, dietro Edin Džeko e Miralem Pjanić, due nomi non di certo “ultimi arrivati”.

Lulić ha vinto il suo primo trofeo con la Lazio il 26 maggio 2013, battendo i rivali della Roma nel derby cittadino in finale di Coppa Italia. Ha segnato l'unico gol della partita, per la precisione al 71esimo minuto. Il 28 novembre dello stesso anno Lulić ha giocato la sua 100esima partita per la squadra, in una vittoria sul Legia Varsavia, raggiungendo un traguardo molto importante e dimostrando la sua continuità. Raggiungerà in seguito la sua 343esima partita con la Lazio, superando Aldo Puccinelli come quinto giocatore di tutti i tempi, il 7 dicembre 2019.

Nel luglio 2017, dopo la partenza di Lucas Biglia, Lulić è stato nominato capitano della squadra. Ha vinto il suo primo trofeo da capitano il 13 agosto, battendo la Juventus nella Supercoppa Italiana del 2017. Nel 2019 un altro trofeo ovvero la seconda Coppa Italia, lo consacrerà come uno dei giocatori più assidui per la Lazio, uno dei più presenti e un’autentica bandiera per tutta la squadra e per i tifosi.