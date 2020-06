Lavezzi, una quarantena da nababbo: spesi 1,5 milioni di euro in hotel

Ritiratosi dal calcio giocato solo pochi mesi fa, Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, ha trovato subito modo per far parlare di sé. Il Pocho avrebbe infatti trascorso la quarantena in un hotel extralusso sulle Antille Francesi, in compagnia della nuova fidanzata, non badando a spese, riporta Tuttomercatoweb.com. A quanto pare infatti, sarebbero state rivelate le cifre pagate dall’ex Paris Saint-Germain in un albergo di Saint Barth: 175mila euro spesi ogni settimana, 25mila a notte, più le molte bottiglie di vino stappate dall’argentino, costate fino a 4000 euro l’una. Il totale? 1,5 milioni di euro spesi nel periodo del lockdown da Lavezzi in albergo, il quale non si sarebbe fatto mancare veramente nulla: neanche una reunion a fine quarantena, con alcuni vecchi compagni ai tempi di Parigi.

