Serie A, si celebra il ritorno in campo: il ringraziamento al personale sanitario - VD

Nel giorno delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, la Lega Serie A ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video per celebrare la ripresa del calcio in Italia. Il vero ringraziamento, però, è andato al personale sanitario, in prima fila nella lotta al Covid-19. "Torniamo a sognare, a giocare, a tifare. Torniamo in campo. Torniamo. Grazie voi", con questo messaggio sono state accompagnate le immagini.

Calciomercato Lazio, da Florentino Luis a Kumbulla: quattro colpi per la Champions

Brienza, la fidanzata di Garcia: "La fame della Lazio può vincere la Juve"

TORNA ALLA HOMEPAGE