Calciomercato Lazio, da Florentino Luis a Kumbulla: quattro colpi per la Champions

Con l'avvicinamento alla ripresa del campionato di Serie A, Igli Tare si è messo al lavoro anche sul versante del calciomercato. Il ds è pronto a mettere a segno dei colpi da Champions, per questo è alla ricerca di giovani affermati, dal valore altissimo, sia tecnico che economico. Sono previsti, riporta la rassegna di Radiosei, quattro colpi: un difensore, un centrocampista, un esterno sinistro e una quarta punta. Il nome nuovo è quello di Florentino Luis, stella del Benfica. Ventenne, ha una super clausola di 120 milioni di euro. La Lazio lo starebbe seguendo da tempo, da prima che il suo profilo venisse associato al Milan e ad altri club europei. Ora, che il costo è schizzato a 30 milioni, il giocatore sembra irraggiungibile per i biancocelesti. Tra i profili presi in considerazione per un'ipotetica partenza di Milinkovic, oltre al talento portoghese si valutano Dendoncker, Grujic e Zakaria.

LA DIFESA - Il sogno si chiama Kumbulla. Anche lui giovanissimo - ha vent'anni - viene valutato trenta milioni dal Verona. Forte la concorrenza dell'Inter, che vuole convivere gli scaligeri con l'inserimento di contropartite tecniche. Juventus, Chelsea e Borussia Dortmund continuano a seguirlo, con Tare che non vuole farselo sfuggire. È un gioiello del calcio albanese, perfetto per la difesa a tre di Simone Inzagni, ambientato in Serie A e con caratteristiche che, dalle parti di Formello, piacciono molto.

GLI ALTRI COLPI - Con i dubbi sulle condizioni di Senad Lulic, poi, la società è alla ricerca di un esterno. Nei giorni scorsi è spuntato il nome di Philippe Max dell'Augsburg. Ha 26 anni, ha una valutazione sotto i quindici milioni e un contratto con i tedeschi che scadrà nel 2022. Dalla Scozia è rimbalzato con frequenza il nome di Hickey, diciottenne, attualmente tra le fila degli Hearts. Il preferito per l'attacco rimane Luis Suarez: il Watford è pronto a scatenare un'asta per lui, ma il giocatore ha già detto sì alla Lazio. Per il colombiano è pronto un contratto di cinque anni a 1,5 milioni di euro.

