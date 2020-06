Brienza, la fidanzata di Garcia: "La fame della Lazio può vincere la Juve"

LAZIO-JUVE, SFIDA SCUDETTO - Stasera con la Coppa Italia riparte il calcio, Juventus e Milan di scena all'Allianz Stadium per riprendere il filo del discorso perso mesi fa per il Coronavirus. Poi toccherà al campionato, alla Lazio, torneremo a parlare di lotta scudetto. Proprio a proposito della lotta a due tra la squadra di Inzaghi e quella di Sarri, la fidanzata dell'ex tecnico della Roma Garcia, Francesca Brienza, dice la sua: "Scudetto? Con questi ritmi credo sia più facile per la Juve che ha una panchina molto più folta. Ciò non toglie che la fame della Lazio possa essere sufficiente. Se sto con i piedi per terra penso alla Juventus, ma se la vogliamo romanzare perché no la Lazio".

