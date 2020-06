Gascoigne, il suo ex tecnico: "In Cina si sentiva solo, beveva per alleviare le preoccupazioni"

Gong Lei, ex allenatore del Gansu Tianma quando in squadra c'era Paul Gascoigne, ha parlato dell'ex Lazio in un'intervista concessa ad AFP: "L’affetto era reciproco. In campo era un cavallo, ma fuori un vero gentiluomo. Non aveva paura di infortuni, era motivato. Aveva un grande cuore. Gascoigne soffriva nel vivere in quella città nella provincia nordoccidentale della Cina, che ancora oggi è tra le più sottosviluppate del Paese. Iniziò a sentire nostalgia di casa e ad annoiarsi in hotel. Aveva figli e famiglia in Inghilterra e problemi di denaro. Si sentiva solo e beveva per alleviare le sue preoccupazioni. Con l’alcol arrivò anche il cibo spazzatura, la sua stanza era piena di cioccolato. Poi con lo scoppio dell’epidemia della Sars se ne è andato. Mi manca tanto".

