Lazialità in tv torna stasera con una puntata speciale: diretta dalle ore 21

Torna stasera, lunedì 20 aprile, l'appuntamento con Lazialità in tv. Dopo qualche settimana di assenza, andrà in onda una trasmissione ridotta di un'ora. Una puntata comunque speciale, ricca di notizie, ospiti e collegamenti. In conduzione direttamente da casa Guido De Angelis. L'appuntamento è alle ore 21:00 sulle frequenze di Teleroma 56, canale 15 del digitale terrestre. Alle ore 23 andrà in onda la replica. Lazialità in TV, sarà visibile anche in streaming su teleroma56.tv.

