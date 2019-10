Lazio, 127 anni dalla nascita del generale Vaccaro: il ricordo della società

"La Lazio non proviene da: la Lazio è. Prima è nata la Lazio; i tifosi sono venuti dopo. Per gli altri, c'erano i tifosi e gli è stata data una squadra da tifare". Con queste parole, il generale Giorgio Vaccaro, nel 1927, scongiurava la fusione della Lazio con altre tre società romane per dare vita all'A.S. Roma. Mai scelta fu più giusta, consegnando - di fatto - la stessa società Lazio e tutta la sua polisportiva alla Storia. Oggi, sabato 12 ottobre, sono 127 anni dalla nascita del generale Vaccaro. La società, tramite una nota apparsa sulla propria agenzia ufficiale, ha voluto ricordare lo storico presidente. Di seguito la nota ufficiale.

Socio della S.S. Lazio dal 1922, presidente della FIGC e fautore dei Campionati del Mondo in Italia del 1934, nella sua lunga vita all'interno della Polisportiva, Giorgio Vaccaro, nato il 12 ottobre 1892, ha ricoperto anche l'incarico di Presidente della sezione Calcio.

Co-fondatore della Sezione Rugby della Lazio, ha scritto una pagina fondamentale della nostra storia ultracentenaria.

Fu lui a opporsi, nella primavera del 1927, alla fusione della Lazio, già Ente Morale dal 1921, con altre tre società romane.

