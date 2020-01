Lazio, 13 rigori stagionali: a un passo dal record storico del Milan

Con i due rigori assegnati quest'oggi dall'arbitro Chiffi, trasformati entrambi da Ciro Immobile, salgono a 13 i penalty concessi alla Lazio in questa stagione. Nell'era del Var, sono aumentati sensibilmente il numero di tiri dal dischetto assegnati. La Lazio, con il suo pressing costante in zona offensiva, e la grande abilità nell'arrivare in area di rigore, ne beneficia in questo senso. Aggianciata la Roma, ora a meno due dal record storico di 15 del Milan, fatto registrare nella stagione 2002/2003. A riportarlo è Lazio Page.



15

Milan 2002/03



14

Sampdoria 1993/94

Lazio 1995/96

Inter 1998/99

Piacenza 1998/99

Milan 1999/00



13

Roma 2010/11

Roma 2016/17

Lazio 2019/20