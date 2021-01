Lazio, A. Filippini: "La squadra non può permettersi il senso di superiorità"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex centrocampista della Lazio si è espresso anche sui biancocelesti e sul momento che la squadra di Inzaghi sta vivendo in campionato: "Può darsi che sia un senso di superiorità rispetto agli avversari. Anche a partita in corso non puoi abbassare la guardia, probabilmente in alcune partite la Lazio è calata da questo punto di vista. Anche per loro sono determinanti le prossime due: a Parma devono vincere, così da rientrare in corsa per Champions e Scudetto, e poi c'è il derby che può dare la svolta positiva o negativa".

