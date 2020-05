Lazio, a Formello nasce un nuovo centro medico all'avanguardia

RASSEGNA STAMPA - Da settimane ormai si cerca di tornare sui campi di allenamento con una parvenza di normalità, tra protocolli stringenti e allenamenti distanziati. Come riporta Tuttomercatoweb, la Lazio non si è fatta cogliere impreparata e ha edificato in poco tempo il 'Medical Center' all'interno del centro sportivo di Formello, un nuovo centro di medicina sportiva che ha permesso alla società di ricominciare l'attività in sicurezza al termine del lockdown. Il centro si trova alle spalle delle tribune del Fersini, conta due piani ed è in continuo ampliamento: tre sale diagnostiche e tre sale mediche per la prima squadra, più altre tre per Primavera e settore giovanile. All'interno macchinari come elettrocardiogramma da sforzo, elettrocardiografo per prevenire la morte improvvisa, video-scanner per riscontrare la presenza di possibili patologie polmonari, spirometria. La struttura è supervisionata dal professor Ivo Pulcini e comunque non impedirà il proseguimento del rapporto con la clinica Paideia, dove i giocatori continueranno a svolgere le visite mediche di idoneità e gli accertamenti.

LAZIO, LE PAROLE DI PULCINI SU TEST E RIPRESA

LAZIO, LE PAROLE DI INZAGHI A CHE TEMPO CHE FA

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE