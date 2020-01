Lazio a gonfie vele a Piazza Affari: il titolo schizza a +19,4% in un mese

Dopo i successi del 2019, prosegue in Borsa la corsa del titolo ‘SS Lazio’. Nella giornata di ieri, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha chiuso a 1,594, con un picco alle 9.44 pari a 1,62 (dopo l’apertura a 1,52). Il dato più interessante riguarda la performance a ‘un mese’, pari a +19,37%. L’interesse del titolo, secondo gli esperti, sarebbe da dare all’andamento generale dell’indice FTSE Italia All-Share che, con chiuse poco brillanti, sta causando lo spostamento d’interesse di molti investitori, ed i relativi investimenti, sulle azioni biancocelesti. Confermando quanto i risultati sportivi siano un acceleratore dell’interesse degli investitori per i titoli delle società di calcio quotate in Borsa, questo momento d’oro della Lazio a Piazza Affari coincide con un periodo altrettanto favorevole in campo, con la vittoria della Supercoppa ai danni della Juventus ancora ‘fresca’ nella memoria dei tifosi e, con tutta probabilità, degli esperti di finanza.

