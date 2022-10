Lazio, a Graz e Firenze sarà come giocare in casa: i dati sui biglietti venduti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'amore per la Lazio non ha confini. Che sia in Italia o in Europa, i tifosi biancocelesti sono pronti a fare kilometri e valicare confini pur di sostenere Sarri e i suoi. In questa settimana le trasferte da affrontare sono due: giovedì sera a Graz, cittadina austriaca e lunedì sera a Firenze, capoluogo toscano. Tra i due impegni ci sono 663km di distanza. I laziali non sono spaventati dalla distanza e in entrambi i casi riempiranno il settore ospiti: al momento risultano 925 biglietti staccati per la trasferta europea e 1800 per il Monday Night contro la Fiorentina. Un chiaro segnale di quanto l'ambiente voglia stare accanto alla squadra.