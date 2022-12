Lazio, a Lotito l' 8° Premio Colalucci: il programma della serata

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Al ristorante della Casa del Jazz andrà in scena l'8° edizione del Premio Giuseppe Colalucci, il noto giornalista scomparso nel 1984. Tra i premiati il presidente della Lazio Claudio Lotito, i campioni del nuoto artistico Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini, il presidente della Federazione basket Gianni Petrucci, gli ex bomber Bruno Giordano, Andrea Carnevale e Roberto Pruzzo. Premio anche per i giornalisti Aldo Cazzullo, Flavia Filippi, Gianni Riotta, Luca Telese e Davide Vecchi. Sarà consegnata una targa in memoria di Francesco Valdiserri, il ragazzo figlio di due giornalisti investito in un tragico incidente stradale. Tra gli invitati anche l’attore Rocco Papaleo, il regista Enrico Vanzina e il cantautore Gianni Togni.