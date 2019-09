Lazio, a San Siro sarà una bolgia: già superata quota 50mila tifosi dell'Inter

Non c'è tempo di fermarsi: il campionato non riposa. I due anticipi di questa sera daranno il via alla quinta giornata di Serie A. La Lazio, in questo turno infrasettimanale, sarà impegnata domani contro l'Inter di Conte. Una squadra, quella nerazzurra, a punteggio pieno, che vola sulle ali dell'entusiasmo, soprattutto dopo la vittoria nel derby. I tifosi dell'Inter sognano in grande e in vista della sfida di domani hanno già risposto: sono già stati venduti oltre 50mila biglietti. La Lazio dovrà essere concentrata e dovrà aspettarsi una bolgia ad attenderla a San Siro.

