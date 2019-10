Lazio, Abbate: "A Bologna rammarico per il rigore, ma il pareggio è giusto"

La Lazio ha pareggiato in casa del Bologna, un punto che non smuove più di tanto la classifica. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero: "A Bologna c'è stata una bellissima atmosfera, i miei occhi guardavano in continuazione Mihajlovic che spingeva la squadra come se fosse in campo. Poi il mister è rientrato negli spogliatoi prima per non avere contatti con altri soggetti, ma ogni due secondi dal Dall'Ara partiva un applauso. Parliamo di un uomo vero e puro, quelli che meritano solo applausi e affetto".

LA PARTITA - "Resta il rammarico per il rigore sbagliato, ma il pareggio è il risultato più giusto. La Lazio non meritava di vincere ma segnando il rigore l'avrebbe portata a casa. La gara di ieri ribadisce che non c'è più la Lazio brillante delle prime gare. Non finirà qui: va cambiato qualcosa. Penso alla gara di Leiva dall'inizio al rosso: lui paga tanti fattori ma la verità è che Leiva da solo non riesce a sostenere il cosiddetto modulo fantasia con due initerni di qualità che di fatto di possesso fanno poco. Se Leiva non è al top la difesa fatica di più".

LAZIO, BATMAN TIFA I BIANCOCELESTI

LAZIO - RENNES, INDAGINE UEFA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE