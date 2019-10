Lazio, Abbate: "Vittoria importante, ma senza Milinkovic e Luis Alberto poche idee"

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Alberto Abbate - giornalista de Il Messaggero - ha detto la sua sulla partita di ieri sera tra Lazio e Rennes in Europa League: "La vittoria di ieri è davvero importante. Un po' tutti, così come Inzaghi, durante il primo tempo cercavamo risposte e soluzioni dalla panchina. È chiaro che Berisha e Cataldi continuano a pagare anche l'assenza contemporanea dei giocatori più importanti, ma va detto che la loro prestazione non è all'altezza della partita. È andato meglio Vavro, ma quelle poche volte che il Rennes ha spinto è sembrato essere un po' incerto. Senza Luis Alberto e Milinkovic la Lazio ha davvero poche idee. Le uniche iniziative le ha prese Lazzari, in particolare quando con il sinistro ha servito un assist perfetto che Parolo non ha sfruttato. Per quanto riguarda Berisha, secondo me la collocazione in campo è giusta. Ieri non c'era Luis Alberto nel primo tempo, a Berisha era richiesto di muoversi anche sulla trequarti campo. Io non gli vedo fare un solo passaggio in verticale, solo scarichi semplici indietro".

