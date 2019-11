Lazio, Acerbi a Sky: "Celtic come una finale, vogliamo passare il turno"

Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha parlato alla viglia della sfida contro il Celtic ai microfoni di Sky Sport, poco dopo la conferenza stampa: “È una gara decisiva, una finale per noi. Noi vogliamo andare avanti in Europa League come in tutte le altre competizioni. Il Celtic ha grandi giocatori e tanta costanza e per questo dovremo scendere in campo con la mentalità di puntare a fare il risultato e vincere”.

Lazio, Tramezzani: "Il Celtic non è superiore nemmeno fisicamente". E su Immobile...

Lazio, Immobile: "Noi squadra solida, testa solo alla Champions League"

TORNA ALLA HOMEPAGE