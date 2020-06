Lazio, Acerbi al fianco dello Spallanzani: ingressi alle terme per tutti gli operatori - FT

A pochi giorni dalla ripresa del campionato per la Lazio, Francesco Acerbi si è reso protagonista di una splendida iniziativa benefica. Il difensore ha consegnato un regalo speciale a tutti gli operatori del reparto di Alto Isolamento dell'Istituto Nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", dedicato ai pazienti Covid-19. Per tutto lo staff diretto dalla Dott.ssa Luisa Marchioni, sessantuno ingressi omaggio alle Terme di Stigliano. Il gesto dell'highlander biancoceleste si aggiunge alle numerose iniziative organizzate da personaggi del mondo dello sport in piena emergenza. In giorni di difficoltà, il calcio non è rimasto a guardare, siglando gol importanti nella battaglia al Coronavirus.

