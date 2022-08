Lazio, Acerbi: lo stallo con l'Inter rischia di ingolfare il mercato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato è agli sgoccioli e se la Lazio ha lavorato benissimo in entrata le uscite rischiano di complicare la chiusura di questa sessione estiva. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il nodo principale rimane quello legato a Francesco Acerbi. Il difensore, che ormai si allena ad orari diversi rispetto alla squadra insieme agli altri esuberi Akpa Akpro, Kiyine e Durmisi, sembrava a un passo dall'Inter. Visite mediche fissate, accordo economico raggiunto, ma la freddezza di Marotta e Ausilio ha portato la trattativa in una fase di stallo. La mancata cessione di Acerbi porterebbe non pochi problemi alle casse della Lazio che sarebbe costretta a pagare 5 milioni lordi ingaggio calcolando l'impossibilità di reinserirlo in rosa.

Nel caso in cui il difensore non dovesse trovare una destinazione in questi giorni, su di lui rimane forte l'interesse del Monza, la linea dei suoi agenti è quella di attendere il mercato di gennaio: con il Mondiale a metà novembre sarebbero infatti solo due i mesi di inattività.