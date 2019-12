Lazio, Acerbi ringrazia i tifosi: “Siamo una grande famiglia!” - FT

Questo pomeriggio il centro sportivo di Formello ha fatto registrare la presenza di più di diecimila tifosi della Lazio, arrivati in massa per seguire la seduta d’allenamento e ringraziare la squadra per la vittoria della Supercoppa e gli esaltanti risultati ottenuti in campionato. Al termine della sessione di lavoro, Francesco Acerbi ha ringraziato sul proprio profilo Instagram i sostenitori che hanno riempito le gradinate del ‘Fersini’: “Oggi ci avete fatto sentire per l’ennesima volta il vostro immenso calore! Mi spiace non aver potuto accontentare tutti ma eravate davvero una marea! Siamo una grande famiglia!”.

