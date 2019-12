Oscar Damiani: "Tare antepone alle parole i fatti. Difficile migliorare la Lazio"

Oscar Damiani è uno che conosce il calcio e l'ambiente Lazio. Ecco perché il procuratore ed ex calciatore (ha chiuso la carriera proprio in biancoceleste, ndr), si è prodigato in complimenti per il ds Tare e tutto quello che ha creato in questi anni a Roma. Di seguito, le sue parole a Radio Sportiva: "Tare è senza dubbio uno dei migliori direttori sportivi in circolazione. Parla poco, perché alle parole antepone i fatti. Con un budget non troppo alto ha messo in piedi, assieme a Inzaghi, una squadra molto competitiva. Credo che sia difficile migliorare la Lazio a gennaio".

