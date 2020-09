Lazio, acquisto anche in dirigenza: c'è un nuovo addetto agli arbitri

Non solo calciatori, la Lazio fa mercato anche per la dirigenza. La società ha reso noto di aver assunto Marco Gabriele come nuovo addetto agli arbitri. Il suo compito sarà quello di mettersi a disposizione del direttore di gara per tutto ciò che concerne i biancocelesti durante le partite. Tramite un comunicato la Lazio ha dato il benvenuto al nuovo membro del suo staff: "Marco Gabriele è il nostro nuovo addetto agli arbitri: benvenuto!"

