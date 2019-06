Lazio, ad Auronzo amichevole con la Triestina: il comunicato dei tifosi alabardati

Meno di un mese alla partenza per Auronzo di Cadore, dove la Lazio effettuerà il canonico ritiro di preparazione alla stagione che verrà. Tra allenamenti, eventi e amichevoli, il calendario dei biancocelesti è già fitto di impegni. Oltre ai match contro Auronzo, Top 11 del Cadore e Virtus Entella, sotto le tre cime di Lavaredo si giocherà anche la gara contro la Triestina, in programma il prossimo 21 luglio (orario ancora da definire). Un incontro che i tifosi alabardati hanno accolto con entusiasmo: storico e significativo il gemellaggio che accomuna da sempre Lazio e Triestina. Di seguito il comunicato dei tifosi triestini:

TRIESTINA vs LAZIO

21 LUGLIO - AURONZO DI CADORE

Ormai un classico nel calendario della preparazione estiva dell'Unione: la sfida agli amici laziali per terminare la prima settimana di ritiro estivo. Occasione per tifosi rossoalabardati e biancocelesti di vivere un pomeriggio di festa rinsaldando lo storico gemellaggio in una locazione incantevole. Seguirà l'ufficializzazione circa l'orario del calcio d'inizio, nel frattempo segnate la data: domenica 21 luglio ad Auronzo di Cadore.

