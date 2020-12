Lazio, Adani: "Bene in Champions, ma ora servono risposte in campionato"

Nel pre-partita di Spezia - Lazio di Sky Sport, Lele Adani ha parlato così dei biancocelesti: "Bisogna fare i complimenti alla Lazio e Inzaghi per quanto fatto in champions. Forse ha sottovalutato l'Udinese domenica scorsa. Le rotazioni sono importanti ma conta sempre la testa. Pereira? Ha fatto vedere ottime cose, ma deve dimostrare le sue qualità per stare in mezzo a giocatori come Immobile, Correa, Milinkovic e Luis Alberto. Fa ancora un po' fatica a giocare da centrocampista, dovrà adattarsi come fecero lo spagnolo e il serbo. Rinnovo Inzaghi? Credo sia arrivato il tempo di sedersi e decidere insieme se continuare o meno. C'è bisogno di chiarezza tra la società e il tecnico ".