Lazio, Adani sul gol di Felipe Anderson: “È stato tutto giusto, ma difficile da accettare”

Intervenuto nella trasmissione "90' Minuto" Lele Adani, ex difensore di Inter e Fiorentina, è tornato sul match di ieri pomeriggio tra i nerazzurri e la Lazio e in particolare sull'episodio del gol di Felipe Anderson. Questo il pensiero dell'opinionista sul fatto che né i biancocelesti né gli uomini di Inzaghi abbiano messo fuori il pallone con Dimarco dolorante a terra: "Da regolamento sono d’accordo che è stato tutto giusto, ma la cosa passa perché c’è stata la situazione di Lautaro Martinez. Quella fa tanto. Se quella palla va subito sui piedi di un giocatore della Lazio, questa cosa non passa nello stesso modo. È difficile a livello etico accettare tutto questo".