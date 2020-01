Lazio, Agostinelli: "Buono l'approccio con la Cremonese, ma Berisha..."

Dopo l'ottima prova con la Cremonese in Coppa Italia, la Lazio scenderà in campo sabato contro la Sampdoria. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Ai quarti di finale di Coppa Italia il percorso diventa più impegnativo, perchè se la giocano tutte. Bene l'approccio della Lazio con la Cremonese, anche da parte dei giocatori che non sono titolari. Purtroppo Berisha ancora non mi convince, nonostante io sia un estimatore. In questo momento è una delusione, nemmeno in queste partite riesce a fare qualcosa in più. Si parla di un possibile colpo Vecino, per il quale io firmerei subito. Lo metterei come uno delle due mezzali, è fisico e bravo a inserirsi. Nell'area di rigore avversaria è pericolosissimo, a me è sempre piaciuto".

