Lazio, Agostinelli: "Con il Torino per trovare continuità. Ma attenzione a Mazzarri..."

Dopo la Fiorentina, la Lazio dovrà vedersela con il Torino. Ai microfoni di Radiosei ha parlato del match Agostinelli: "Domani col Torino va data continuità ma non sarà facile, anche se i granata stanno deludendo. Sarà un match impegnativo perché va confermata l'affermazione, molto importante, di Firenze. Un bivio per Mazzarri e quindi un Toro ipermotivato? Le sue squadre non sono mai state molli, sarà una gara fisica. Di testa la Lazio dovrebbe stare meglio, anche se sono considerazioni da prendere con le pinze. Lo ripeto: garà da vincere ma sarà impegnativa”.

LA PARTITA - “Il Torino mi sembra voler avvicinare l'Atalanta, ci saranno duelli individuali ma la Lazio non deve sprecare il successo di Firenze. Occhio alle ripartenze, per la Lazio peggio Belotti e una mezzapunta. Acerbi sul centrosinistra? L'ex Sassuolo sa impostare, a Reggio era il terzo di sinistra. Cataldi può sfruttare l'occasione e può toccare tanti palloni, personalità, giocare corto e lungo nonché inserirsi. Per quanto riguarda Jony, può diventare un buon interno, può andare verso la linea laterale e in ogni caso avrebbe meno compiti di copertura".

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE