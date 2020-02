Lazio, Agostinelli: "I tifosi biancocelesti faranno la differenza a Genova"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli per parlare di Lazio: "Con il Genoa sarà una partita impegnativa, loro in casa si trasformano grazie anche al supporto del pubblico. La Lazio storicamente fa fatica con il Grifone, ci sarà da lottare. Le compagini minori quando giocano nel proprio stadio diventano temibili, per una grande squadra non c'è differenza. Sono convinto che i tifosi biancocelesti daranno una mano per una vittoria netta. Tutto può succedere, è il calcio. L'attenzione deve essere sempre massima, potrebbe essere un'impresa come la gara più facile della vita. La Lazio può e deve fare una prestazione importante".

