Lazio, Agostinelli: "Pareggiare un derby così è un segnale importante"

Lazio deludente? Sì, ma non del tutto per Andrea Agostinelli. L'ex biancoceleste guarda il bicchiere mezzo pieno, perché quello ottenuto nel derby resta un punto importante. Per la classifica e per il morale. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: "La squadra di Inzaghi ha deluso, ci si aspettava molto di più. È stata la Lazio più brutta degli ultimi tempi, però è vero che in una gara in cui non meritava ha comunque saputo prendere un punto e rosicchiare qualcosina alla Juve. È un segnale importante. Comunque ogni gara fa storia a sè e il derby è sempre particolare. La Lazio era reduce da un'ottima partita in coppa col Napoli, al di là dell'eliminazione. La prestazione negativa è stata una sorpresa. Strakosha? Almeno lui qualche parata importante l'ha fatta. Di sicuro i due portieri non sono stati i migliori".

CALCIOMERCATO LAZIO, CASASOLA VA AL CROTONE

CALCIOMERCATO LAZIO, JALLOW E' SCONTENTO

TORNA ALLA HOMEPAGE