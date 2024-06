Lazio, Agostinelli: "Tudor fa bene a puntare i piedi, ma la società deve..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore della Lazio, Andrea Agostinelli, ha espresso la propria opinione in merito alla situazione che si sta vivendo in casa biancoceleste, in particolar modo tra Tudor e la società:

"Non è una situazione serena e tranquilla. Ma dico che meglio adesso che dopo. Preferisco che si dicano le cose adesso e sottoscrivano le cose che si dicono, le promesse, che non farlo. Credo che il cammino insieme non è una strada facile per nessuno. Sotto questo profilo il fatto che Tudor discuta tanto e voglia alcune cose devo prenderla come una cosa positiva. Il fatto che voglia garanzie è ovvio, di contro c'è una società che non può andare avanti così e deve prendere una decisione, anche perché c'è un mercato da fare, una tifoseria in attesa dopo una stagione deludente. Devono sbrigarsi, ma il fatto che c'è un confronto diretto lo vedo positivo. Io comunque non ci credo alle dimissioni, la Lazio credo sia il massimo che possa trovare in questo momento. Possiamo fare tante supposizioni, di sicuro trapela che c'è nervosismo, ma dico che se anche uno come Tudor che ha la squadra più rappresentativa della sua carriera punta i piedi per alcune situazioni, per me è positivo".